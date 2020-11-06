Koronavirüsle mücadelede son dakika kararı!

Türkiye'de son 24 saatte toplam koronavirüs hasta sayısı 386 bin 820 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu. Dün 1714 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 332 bin 379'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hijyene önem verin. Maske kullarım" dedi.



Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.



Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.



Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımım kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı.



Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımım yasaklama kararı almıştı.



Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş'taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.