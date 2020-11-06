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Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi! Konya'daki süt fabrikasından garip açıklama...

Konya'daki süt fabrikasında yaşanan süt banyosu rezaletiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uğur Turgut isimli kişi süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anları sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınladı. Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve işletmeyi kapattı. Konya'daki süt fabrikası yetkilisi ise tuhaf bir açıklamada bulundu. Yetkili, "Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar." dedi. İşte Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi...

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 09:14
Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi! Konya'daki süt fabrikasından garip açıklama...

Konya'daki süt fabrikasında yaşanan skandal görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Benetif Süt Toplama Merkezi'nde kaydedilen görüntülerde Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısının süt banyosu yaptığı görüldü. İğrenç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından firmaya yönelik çok sayıda şikayet geldi. Rezalet görüntülerin ardından ise firmadan garip bir açıklama geldi. Firma yetkilisi, 'Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz' dedi.

KAZANA ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE GİRMİŞ

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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