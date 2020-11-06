Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi! Konya'daki süt fabrikasından garip açıklama...

Konya'daki süt fabrikasında yaşanan süt banyosu rezaletiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uğur Turgut isimli kişi süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anları sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınladı. Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve işletmeyi kapattı. Konya'daki süt fabrikası yetkilisi ise tuhaf bir açıklamada bulundu. Yetkili, "Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar." dedi. İşte Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi...