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İşte istihdamda planlanan yeni düzenlemeler!

TBMM'de görüşülmeye devam eden torba yasa ile ilgili yeni detaylar geliyor. Buna göre tam zamanlı çalışmadan kısmi çalışmaya geçecek işçiye 321 lira teşvik verilecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte istihdama katılımın artması öngörülüyor.

Ekonomi / 06 Kasım 2020 Cuma 09:33
İşte istihdamda planlanan yeni düzenlemeler!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba teklif esnek çalışma düzenlemeleriyle tartışılıyor. Bütün işçi sendikası konfederasyonlarının ortak bir deklerasyonla karşı çıktığı düzenlemelere göre, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar iş yerlerinde süreli sözleşmeyle çalıştırılabilecek. Aynı zamanda çalışanların kısmi çalışmaya geçmesi de teşvik edilecek.

321 LİRA TEŞVİK
Kısmi çalışmayla ilgili düzenleme komisyonda tartışmalara da neden olmuştu. Teklife göre, kısmi çalışmaya geçme konusunda herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Halen tam zamanlı olarak çalışan herkes kısmi zamanlı çalışmaya geçebilecek. Kısmi süreliye geçen çalışanın yanına bir kişinin daha istihdam edilmesi gerekecek. Böyle bir durumda kısmi çalışana geçene toplam 321 liralık teşvik verilecek.

SÜRELİ SÖZLEŞME
Bir diğer maddeyle de 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için süreli sözleşmeyle çalışmanın kapsamı genişletiliyor. Bu yaş grubundaki çalışanlar, süreli sözleşmeyle aynı iş yerinde 2 yıla kadar istihdam edilebilecekler. Sözleşme yenilenmezse herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmayacak. Düzenlemenin kapsamına 3.5 milyon kişinin girebileceği belirtiliyor. İşci sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, esnek çalışma düzenlemeleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlar gibi 'emeklilikte prime takılanlar' gibi yeni bir grubun çıkacağı eleştirisini getiriyor. Paketteki bir diğer düzenlemeye göre ise, bir iş yerinde ay içinde 10 günden az çalışan 25 yaştan küçükler için sigortalılık primi ödenmesi gerekmeyecek. Bu düzenlemenin genç çalışanların sosyal güvenlik hakkını geriye götüreceği uyarısı yapılıyor.

TAZMİNATTAN MAHRUM MU KALACAKLAR?
Teklifin önceki gün genel kuruldaki görüşmeleri sırasında da, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kaybolup kaybolmayacağını sordu. Taşkın, 'Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı?' sorusunu yöneltti. AK Parti Giresun Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cemal Öztürk ise, düzenlemenin gelişmiş ülkelerde de olduğu yanıtını verdi. Öztürk, 'Bu değişikliğin, istihdamın koruyacağı ve COVID-19'un iş gücü piyasasına etkilerini azaltacağı, belirlenen yaş grubundaki çalışanların iş gücüne katılımlarının esnekleştirileceği değerlendirilmektedir' dedi.

Ak PartiMilletvekili

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