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İngiliz medyası dünyaya servis etti! Bomba Putin iddiası: Hastalığı nedeniyle istifa edecek

İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını öne sürdü.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 09:31
İngiliz medyası dünyaya servis etti! Bomba Putin iddiası: Hastalığı nedeniyle istifa edecek

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

Hastalık belirtisi sağ kolunda çıktı
Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

Ömür boyu senatör
Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının “Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.

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