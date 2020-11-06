Hükümet düğmeye bastı, 'Fay yasası' geliyor! İşte yeni düzenleme

Başkan Recep Tayyip yaptığı son dakika açıklamalarında İzmir'deki son duruma ilişkin bilgiler verirken depremzedeler için yapımına başlanacak evlerin çalışmaları için 1 aydan fazla zaman almayacağını belirtti ve ekledi 'İnşaAllah mağdur olan İzmirli vatandaşlarım 1 yılda da yeni yuvalarına kavuşmuş olacak...' Öte yandan SABAH Elazığ depremi sonrasında çalışmalarına başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan 'Fay Yasası'nın da artık şekillenerek TBMM'ye geleceği son dakika haberine ulaştı. İşte detaylar;



Hükümet, yaz aylarında yaşanan Elazığ depreminden sonra önemli bir adım attı ve gelişmiş ülkelerde benzerleri bulunan fay yasası ile ilgili çalışmalara başladı.







SON DAKİKA FAY YASASI RESMEN GELİYOR! ARTIK KİMSE O BÖGLELERDE OTURAMAYACAK



Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. SABAH'ın detaylarına ulaştığı düzenlemede depreme ilişkin ve deprem bölgelerine ilişkin şu maddeler yer alacak:







TÜM AKTİF FAYLARA İNCELEME



Akademik çalışmalarla koordineli olarka yürütülecek yeni düzende Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Hangi fay hangi aralıkta deprem üretiyor (kaç yılda bir deprem oluyor) tespit edilecek.







FAYLARIN KAYMA HIZI BELİRLENECEK



Yine düzenlemenin son dakika ayrıntılarında yer alan maddelerden biri de Fayların kayma ve kırılma hızları... Fayların ne kadar kayma hızına sahip olduğu belirlenecek. Fay zonları boyunca hendekler açılıp fayın genişliği ölçülecek.



Bu ölçümün bir nedeni ve yaptırımı olacak. İşte o yaptırım;



SAKINIM BANDI ORTAYA ÇIKACAK VE BURALARA EV YAPMAK, OTURMAK YASAK OLACAK



Son dakika yasasının en önemli ayrıntısı belki de bu... Söz konusu çalışma ile bilimsel olarak tespit edilen fay genişliğinin çevresindeki sakınım bandı (ne kadarlık alana bina yapılmayacak) belirlenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.







OKUL, KIŞLA, HASTANE YAPILARINDA RAYLI SİSTEM



Bazı fay hatlarının etrafında deprem üretme potansiyeline göre okul, kışla, hastane gibi yapılar hariç belli ölçülerde yapılaşmaya izin verilebilecek. Hatta bu yapılarda izin verilse dahi raylı sistem olması gündeme alınacak.



FAY ÜZERİNDEKİ MEVCUT BİNALAR NE OLACAK?



Fay hatları üzerine yapılmış binaların ise kentsel dönüşüme tabi tutulması için mevcut düzenlemelere ek ne yapılabileceğine bakılacak.



İSTANBUL RİSK HARİTASI



Türkiye uzun süredir İstanbul depremini tartışıyor. İstanbul Risk Haritası'ndaki fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak sıralanıyor.







İZMİR'DE SON DURUMU BAŞKAN ERDOĞAN AKTARDI



Diğer yandan İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız' dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika İzmir açıklamaları;



'YILI DOLMADAN TESLİM EDECEĞİZ'



İzmir'de inşaAllah Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız.



'ENKAZDAN ÇIKAN YAVRUMUZA KIYMET VERMİYOR MUSUNUZ?'



Yaşanan her deprem bir derstir ama ana muhalefetin başındaki zat 5. günde hala enkaz kaldırılmadı diyor. Bir yarışın içine girilmiş olsaydı, beşinci gün çıkarılan yavru nasıl çıkarılacaktı. Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğinde neden konuşursun. Sus da adam sansınlar. İzmir milletvekilisin günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin.



'AFAD'I KURARAK ETKİ ALANINDA ZAFİYET OLUŞMASININ ÖNÜNE GEÇTİK'



Ülkemizde deprem konusunda dönüm noktası hiç şüphesiz 1999 depremi olarak, en yakın olarak söylüyorum. Büyük Marmara depreminin ardından başlatılan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde genişleterek sürdürdük. Her depremde en ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk. İstedik ki bütün bu STK'larımızı bir araya getirelim. Etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın diye. Belediyelere ve TOKİ'ye önemli yetkiler verdik. İzmir'le ilgili bir adım daha attık. Stoklarımızda 1000 konteyner vardı. Biz o 1000 konteynerimizi de İzmir'de kullanıyoruz. Vatandaşlarımızı orada iskan edeceğiz. Bu arada inşaatlarımız başlıyor. Biz gelene kadar 43 bin konut yapan TOKİ'nin, 975 bin konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir.



'İZMİR'DE ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI'



Depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Biz orada Tarım, Orman ve Hayvacılık'a ait bir bölgeyi rezerv alan olarak, yapılacak olan konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız o alanda inşaata başlayacak. Bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında daha farklı rezerv alanlarını da oluşturma gayreti içindeyiz. 1.5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin konutun inşasına başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konut inşasına daha başlıyoruz.