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Donald Trump: Georgia'daki oy pusulaları nerede?

ABD'de başkanlık seçimi devam ederken Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede? Onlara ne oldu?" diye sordu.

Dünya / 06 Kasım 2020 Cuma 21:36
Donald Trump: Georgia'daki oy pusulaları nerede?

ABD'de başkanlık yarışı son dönemece girerken, Başkan Donald Trump kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden karşısında geriye düştü.

Posta yoluyla gelen oyların büyük bölümünün Biden lehine çıkmasıyla harekete geçen Trump, sandıkların kapandığı ilk saatlerden itibaren şaibe iddiaları ortaya atmaya başladı.

Trump medyaya yaptığı açıklamaların yanında hukuki işlemler de başlatarak, söz konusu eyaletlerde sayımların yeniden yapılmasını istedi.

Bu başvurulardan Georgia eyaleti için yapılanı kabul edildi.

Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, bölgede oy sayımının yeniden yapılacağını açıkladı.

Trump da yetkililerin açıklamalarının ardından, sosyal medya hesabından yine Georgia eyaletiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"GEORGİA'DAKİ ASKERİN KAYIP PUSULALARI NEREDE?"

Trump, "Georgia'daki askerlerin kayıp pusulaları nerede? Onlara ne oldu?" diye sordu.

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