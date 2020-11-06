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CHP Aydın İl Teşiklatı karıştı! Eski başkan, yeni başkan için 'kayıp' ilanı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki tartışmaları yakından izlerken partinin Aydın İl Teşkilatı'nda da durum farklı değil. Eski CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz, mevcut il başkanı Ali Çankır uzun süredir telefonlara bakmadığı ve mesajlara cevap vermediği için Facebook üzerinden kayıp ilanı verdi.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 10:53
CHP Aydın İl Teşiklatı karıştı! Eski başkan, yeni başkan için 'kayıp' ilanı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, mevcut il başkanı için sosyal medya hesabından 'Kayıp ilanı' verdi.

Uzun süredir ortalıkta görünmediği, telefonlara bakmadığı ve mesajlara da cevap vermediği ileri sürülen CHP İl Başkanı Ali Çankır için verilen bu kayıp ilanının altına bazı partililer ilginç yorumlarda bulundular.

'45 YAŞLARINDA, 170 BOYLARINDA, ESMER, TIKNAZ'
CHP'nin eski İl Başkanlarından Barkan Kalınomuz tarafından verilen Kayıp ilanında '45 yaşlarında,170 boylarında, esmer, tıknaz, 85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın İl Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezi'ne bildirmeleri önemle rica olunur' ifadelerine yer verip altına da CHP Genel Merkezinin 0312 2074020 nolu telefonunu paylaştı. Paylaşılan telefon numarasının ise Oğuz Kaan Salcı'nın partideki makamına çıktığı görüldü.

ÇANKIR YORUM YAPMADI
Öte yandan partinin ileri gelen bazı isimlerinin de yorum yaptığı kayıp ilanında CHP İl Başkanı Ali Çankır, partiyi parçalayıp küçültmekle suçlanırken, bazıları ise Çankır'ın yapayalnız kaldığını ileri sürdü.

Kendisi için verilen kayıp ilanını gördüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi

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