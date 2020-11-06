Bazılarını çıldırtacak haber! Yüzde 70'e ulaştı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık." açıklamasında bulundu.



Varank, "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz. Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarının arkasındaki gerçeklik payı aslında bu." dedi.



