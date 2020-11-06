ABD'de kritik eyalette oyların yüzde 98'i açıldı!

ABD'de Başkanlık seçimlerinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen seçim sonuçlarına ilişkin düğüm hala çözülemedi. Sonuçların açıklanma süreci devam ediyor fakat buna karşın ABD'nin belki de en tartışmalı seçimi olma özelliğini de 2020 seçimleri almış durumda. Trump'ın açık ara önde başladığı ABD seçim sonuçları açıklandıkça ikinci günün sonunda Trump'a 0 oy çıkan ve tamamı Biden'a verilen pusulalar ile büyük bir tartışma konusu oldu ve sokaklarda tansiyon yükseldi. Hile iddiaları ve mahkemelerde sabahlanan seçimlerde kritik eyaletlerden de son dakika haberi geldi. İşte seçim sonucunu direkt etkileyecek eyaletlerdeki son durum ve ABD seçim sonuçlarından gelen rakamlar...



BIDEN ÖNE GEÇTİ AMA...



Demokrat Parti adayı Joe Biden, posta yolu ile gönderilen oylar ile öne geçti. Biden 253, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump 214 delege sayısına ulaştı. 270 olan kazanacak. Tablo Biden'ın lehine dönmüş gibi gözükse de iki aday Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta.



KRİTİK EYALETTE OYLARIN YÜZDE 98'İ SAYILDI



Dünyanın kilitlendiği tarihi seçimde şu an oyların tamamının sayılmadığı 5 eyalet ile tartışmaların sürdüğü bazı eyaletler kaldı. Sayımların tamamlanmadığı eyaletlerden gelen son dakika haberi son durum şöyle:



İŞTE TRUMP'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER



ABD'den gelen haberler Biden lehine gibi görünse de seçim sonuçlarını direkt etkileyecek 5 kritik eyalette fark azalmasına rağmen halen Trump önde. Bunların 3 tanesinde oy sayımında yüzde 98'lere gelindi. 270 delegeye kimin ulaşacağı bilinmese de kritik noktalarda ABD seçimlerinde son durum şöyle;



Georgia (16 delege): % 98 sayıldı, Trump 200 bin oy önde.

North Carolina (15 delege): % 96 sayıldı. Trump 76 bin önde.

Pensilvanya (20 delege): % 90 sayıldı. Trump önde.



BIDEN'IN ZAFERE DAHA YAKIN OLDUĞU EYALETLER



Öte yandan diğer noktalardan gelen son dakika haberi ve sandık sayım sonuçlarına göre ABD seçim sonuçlarında Joe Biden'ın zafere yakın olduğu kritik eyaletler de şöyle.



Nevada (6 delege): % 75'i sayıldı. Biden önde. Fark 8 bin.

Arizona (11 delege): % 86 sayıldı. Biden önde. Fark 69 bin.