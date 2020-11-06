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2021 yılında asgari ücret kaç lira olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021 yılı asgari ücret zammına ilişkin "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz" dedi.

Ekonomi / 06 Kasım 2020 Cuma 10:57
2021 yılında asgari ücret kaç lira olacak?

Milyonlarca çalışan için merakla beklenen haber geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında 'Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk, 'SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz' dedi.

ASGARİ ÜCRET NEDİR
Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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