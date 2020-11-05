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Türk firmadan büyük hazırlık! Dünya 4'üncüsü olacak

Kendi özgün ürünlerinin tasarım ve üretiminin yanı sıra dünya havacılık devlerinin ürettiği hava araçları için de önemli kompozit parçaları tasarlayıp ve imal eden TUSAŞ, dünyanın kapalı alanda 4'üncü büyük kompozit fabrikasını da yakında hizmete almaya hazırlanıyor.

Ekonomi / 05 Kasım 2020 Perşembe 18:19
Türk firmadan büyük hazırlık! Dünya 4'üncüsü olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık ekosisteminin önde gelen kuruluşları için önemli kompozit parçaların tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, Türk Hava Yollarının geçen günlerde 2 adedini filosuna dahil ettiği Airbus A350 uçağında kullanılan kanatçıkların (aileron) tasarım ve üretiminde, "tasarım sahibi ve tek kaynak üretici" olarak teslimatlarını sürdürüyor. Bugüne kadar Airbus firmasına toplamda 500 set kanatçık teslimatı yapan TUSAŞ, kompozit uçuş kontrol yüzeyi tasarımına da ivme kazandırdı ve özgün ürünlerin tasarım ve üretimi konusunda dünyadaki yerini perçinlemiş oldu.

TUSAŞ, kendi özgün ürünlerinin tasarım ve üretiminin yanı sıra dünya havacılık devlerinin ürettiği hava araçları için de önemli kompozit parçaları tasarlayıp, imal ediyor. Üretimde sıfır hata vizyonuyla çalışmalarına devam eden TUSAŞ, 2012'den bugüne dünyanın yeni nesil en büyük yolcu uçakları arasında yer alan Airbus A350-900 ve A350-1000 uçakları için yana yatma hareketlerinde kullanılan önemli bir uçuş kontrol yüzeyi olan kanatçıkların tasarım ve üretimini tek kaynak olarak üstleniyor.

Toplamda 500 mühendis ve teknisyenin görev aldığı A350 Kanatçık Programı'nda her bir uçak için 5 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde tamamen karbon kompozit malzemeden 4 adet kanatçık üretimi gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ, dünyanın kapalı alanda 4'üncü büyük kompozit fabrikasını da yakında hizmete almaya hazırlanıyor. Otonom bir tesis olarak tasarlanan yeni nesil fabrikada, yapay zekadan yararlanılarak kompozit malzeme üretiminde olası hataların tamamen elimine edilmesi hedefleniyor.

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