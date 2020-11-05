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Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasından gelen görüntüler mide bulandırdı. Tesiste Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı bir şahsın süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anlar kamera kaydına alarak paylaştı. Çekilen görüntüler, eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya platformunda paylaşıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmeye ekipler yönlendirildi. İşte son dakika haberin detayları...

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 14:03
Süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı. İşte o rezalet görüntüler...

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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