Mutasyona uğrayan virüs uykularınızı kaçıracak!

Koronavirüsle ilgili en merak edilen soruların başında Covid-19'un yeni etkileri ve yeni belirtileri geliyor. Sürekli mutasyona uğrayan ve her hastada farklı belirtilerle ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son günlerde konuşulan koronavirüsün yeni etkisi 'koronasomni' hakkında bilgiler verdi.



"MUTASYONA UĞRAYINCA DAHA KOLAY BULAŞIYOR"



Sabah'ta yer alan habere göre; Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüsün mutasyona uğradığı iddialarıyla ilgili "Mutasyon sürekli oluyor. Koronavirüsün başından beri bu virüsler sürekli mutasyon geçiriyor. Bu virüs, sürekli değişim ve dönüşüm içinde. Bu mutasyonların virüsün akışını değiştirdiği yönündeki iddialar henüz kanıtlanmış değill ancak son zamanlarda bazı yayınlar var. Bu yayınlara göre, mutant virüs daha çok görülüyor ve daha kolay bulaşıyor. Virüsün uğradığı mutasyonun, virüsün bulaşıcılığını artırdığı yönünde gözlemler var. Bunlar henüz kesin kanıt düzeyinde değil ama daha düşük kanıt seviyesinde diyebiliriz." dedi.



KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ VAR MI?



Bilim Kurulu Üyesi Özlü, koronavirüsün herkeste aynı belirtilerle ortaya çıkmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; "Sürekli farklı bulgular çıkabilir. Şu ana kadar tablo tam oturmuş değil. Resmin tamamını henüz göremiyoruz. Pek çok organda farklı bulgular var. Farklı organlarda ortaya çıkmasının sebebi; damar tıkanıklığına neden olması. Hangi organda hangi damar tıkandıysa buna bağlı olarak farklı bulgular görülebiliyor. Akciğerde, kalpte, beyinde, mide bağırsak sisteminde, ciltte, böbrekte bazı bulgular ortaya çıkabilir. Her hastada aynı durum gerçekleşmiyor. Farklı belirtiler ve farklı etkiler ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak üst solunum yollarında ve alt solunum yollarında zatürre şeklinde kendini gösteriyor."



"KORONAVİRÜSÜN YENİ ETKİSİ…"



Koronavirüsün yeni etkisi olduğu ve koronasomni denilen tedavisi zor bir uyku bozukluğuna sebep olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Koronavirüs, uyku bozukluğu veya depresyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Koronavirüsün sonuçlarını ve etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tedavisi biten vakalar yeni yeni takibe gelmeye başladı. Uzun süren semptomlar oluyor. Aylarca devam eden, tam iyileşmeyen sürekli halsizlik ve öksürük gibi yakınmaları olan hastalar var. Sinir sistemi tutulumların kalıcı olduğuna dair bazı çalışmalar var. Hastadaki şikayetlerin düzelmesi zaman alabiliyor. Bazen iki üç ay bazense altı ay kadar sürebiliyor. Bunlar her hastada her zaman olan şeyler değil." dedi.



"İSTANBUL'DAKİ VAKA ARTIŞLARININ NEDENİ…"



Son günlerde İstanbul'da yaşanan koronavirüs vaka artışına yönelik açıklamalarda bulunan Özlü, artışa sebep olan alanları sıraladı ve yeni tedbirlerin gelme ihtimaline yönelik, "Tedbirlerin sıkılaştırılması kamu yönetimine bağlı ancak şu an yaşadığımız en büyük problem; yeme içme alanları, restoranlar, fabrika ve kurumların yemekhaneleri, çay ve kahve içme alanları, toplu taşıma, iş yerlerindeki kapalı mekanlar, asansör gibi dar alanlar en çok bulaş olan yerler. Kapalı mekanlarda çalışan birçok kişinin karşılaştığı alanlar riskli. En tehlikeli alanlar sigara içme alanları. Maske takmıyorlar ve sigara dumanıyla birlikte aslında virüste üflüyorlar. İş yerlerinde maske çıkarılarak çay kahve içilmesi bile büyük risk. Bulaşlar en çok bu şekilde oluyor." dedi.



NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLACAK?



Herkesin merak ettiği normale dönüşün ne zaman olacağı konusunda tahminlerini belirten Özlü, aşı çalışmalarının etkisine vurgu yaparak "Normale dönüş ne zaman olur bunu kesin olarak bilemiyoruz ancak önümüzdeki yıl pandeminin tümüyle sonlanmayacağını tahmin ediyorum. Yapılacak aşıların salgını durdurması için toplumun yüzde altmışını aşılamamız gerekiyor. Bu da uzun bir süre. Kurallara dikkat edilirse, aşılar özellikle risk grubuna zamanında yapılırsa önümüzdeki yaz normale dönüş konusunda daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.