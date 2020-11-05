Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak yağış etkili olacak

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatıs ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (51-75 kg/m2) çok kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova), Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



İŞTE YURTTA HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR °C, 21°C



Parçalı bulutlu



ADANA °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



BOLU °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



AMASYA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu



DİYARBAKIR °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.