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Joe Biden açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberine göre, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden "Uzun bir sayım sürecinin ardından açık bir şekilde söyleyebilirim ki yeterli delegeye sahibim. Sayma işlemi bittiğinde kazanan biz olacağız." dedi.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:26
Joe Biden açıklamalarda bulundu!

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor. Sonuçların çok başa baş geçtiği seçimde, Demokrat aday Joe Biden açıklamalarda bulunuyor.

Joe Biden'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

Değerli ABD halkı dün demokrasi bu ulusun kalp atışı olduğunu kanıtladı. Tıpkı 200 yıldır olduğu gibi. 150 milyondan fazla kişi oyunu kullandı. Bu sıradışı. Bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Burada halkın sözü geçer. Güç kimse tarafından ele geçirilemez. Bu irade kimin ABD başkanı olacağını belirler. Uzun bir sayım sürecinin ardından açık bir şekilde söyleyebilirim ki yeterli delegeye sahibim. Sayma işlemi bittiğinde kazanan biz olacağız. Zafer ilanı için burada değiliz ama kazanan biz olacağız.

Sert sözleri geride bırakacağız. Gerilimi azaltacağız. Birbirimizi tekrar dinleyeceğiz. Birbirimize saygı gösterip umursayacağız. Bir ulus olarak birlikte olacağız.

Ben bir demokrat olarak kampanyamı yürütebilirim ama seçildiğimde ABD Başkanı olacağım. O makam parti başkanı gibi yönetilmez. Elimden geldiğince çalışacağım hem ban oy verenler hem de vermeyenler için. Şimdi her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi elimizden alamaz. Biz halk olarak bastırılmayacağız. Biz halk olarak zorbalığa uğramayacağız. Dostlarım inanıyorum ki zafer bizim olacak ama bu sadece bizim zaferimiz olmayacak bu ABD halkının zaferi olacak.

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