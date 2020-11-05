İzmir kahramanları Ankara'ya ulaştı!

İzmir depreminin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de anında seferber oldu. Enkaz çalışmalarının ardından dönüşler de gerçekleşti.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de meydana gelen deprem felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve görevlerini tamamlayan 116 Jandarma Arama Kurtama (JAK) personeli, Hava Kuvvetlerimize ait uçakla İzmir'den Ankara'ya ulaştırıldı." denildi.



