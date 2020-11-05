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İzmir'e ölüm yağdıran 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!

İzmir depreminde son dakika... Türkiye'yi hem kahreden hem de kenetleyen İzmir depreminin ardından yoğun arama kurtarma çalışmaları, hasar tespit işlemleri, çadır kentler kuruldu, konteyner kentlerin de yapımı sürüyor. Enkazlar kaldırıldı ancak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İzmir'de adeta sakinlerinin üzerine ölüm olup çöken 12 binanın 6'sının yıkılma nedenini ortaya çıktı! İşte girişi değiştirilen binalardan, kolonsuz kalanlarına kadar İzmir'de yaşanan skandallar zinciri

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 09:27
İzmir'e ölüm yağdıran 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!

İzmir'de depremde çöken ve sakinlerinin üzerine ölüm olup yağan 6 apartmanın röntgeni çekildi. Birbirinden büyük skandal ve ihmaller zinciri ortaya çıktı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yapılan inceleme çalışmalarında alt kattaki market için 7 işyeri birleştirilirken kolonlar kesildi. Barış Sitesi'nde binanın girişi ve yönü değiştirilmiş. SABAH'ın ulaştığı ve birbirinden büyük hatalar ve skandallar zincirinin ortaya çıktığı son dakika haberinin ayrıntıları;

94 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İzmir'de yıkılan binalar arasından çöken 6 tanesinin röntgeni çekildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

YAPIM ZİNCİRİNDEKİ İSİMLERİN 8'İ GÖZALTINDA

Ayrıca soruşturmadan edinilen son dakika bilgisine göre binaların müteahhitleri ve fenni müdürleri olan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerden biri öldü, diğeri aranıyor. İşte 6 apartmandan çarpıcı bilgiler:

7 İŞ YERİ BİRLEŞTİRİLDİ, KOLONLAR KESİLDİ!

YILMAZ ERBEK APARTMANI: 9 can kaybı var. Müteahhit M.Y., apartmandaki marketin sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı. Binanın alt katında 9 işyerinden, 7'si birleştirildi. Bu yapı R.Y.'ye 2002'de kiraya verildi. Marketin yapmış olduğu tadilatta bir kolon kesildi, dış duvar yıkılıp camekana çevrildi. Ruhsat 2006'da alındı.

YAĞCIOĞLU APARTMANI: 11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.

EMRAH: 30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.

BARIŞ SİTESİ: 10 can kaybı var. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. İlk yıllarda yapı planına uygun olmayacak şekilde bina giriş ve yönü değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

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