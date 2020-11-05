İzmir depremi soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi...!!!

6.6’lık İzmir’de gerçekleşen depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. 9 şüpheli ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
9 ŞÜPHELİ İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.