Dünya çalkalanıyor! Beyaz Saray'ın önündeki kamyon...

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış var. Bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor. Beyaz Saray'ın önünde görüntülenen kamyon ise gündeme bomba gibi düştü.



Başkan Donald Trump, dün gece sayım işlemi devam etmesine ve henüz önde gittiğine dair somut sonuçlar ortada olmamasına rağmen zaferini ilan etti. Ayrıca rakibini de seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçladı.



Trump'ın attığı bir dizi mesaj, Twitter tarafından yanlış yönlendirici ve tartışmalı olarak etkilendi. Trump'ın oyların çalındığı yönündeki iddialarını destekleyecek bir kanıt bulunmuyor. Kurallara uygun şekilde kullanılmış milyonlarca oyun sayım işlemine devam ediliyor.







Tarihi seçimlerin sonucu beklenirken, Beyaz Saray'ın önüne yanaşan bir kamyonun görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca fırtına koptu.



Beyaz Saray'dan yapılan canlı yayını takip ederken kamyonu fark eden bir sosyal medya kullanıcısının aracı fark etmesiyle, kayıt ışık hızıyla yayıldı.







Görüntü şimdiye kadar altı milyondan fazla kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları, 'First Lady Melania Trump taşınma hazırlıklarına başladı' gibi şakalar yaptı.



'Melania Biden'a oy verdi, dört yıl daha buna tahammül etmek istemedi. Çantaları topladı ve gitmeye hazır' gibi mesajlar da paylaşıldı. Henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmış değil.