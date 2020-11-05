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ABD'de neler oluyor? CNN bombayı bıraktı

Dünya ABD Başkanlık Seçimi'nin sonuçlarına kilitlendi. Hem Trump hem de Biden cephesinden haberler geliyor. ABD Başkanlık Seçimleri'nin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçti ancak kazananın netleşmesine daha var. ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.

Dünya / 05 Kasım 2020 Perşembe 11:09
ABD'de neler oluyor? CNN bombayı bıraktı

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Çarşamba gecesi, geleneksel olarak kırmızıya boyanan Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump ile arasındaki farkı daha da azaltarak Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştı.
   
Yarış iyice kızıştıkça, Trump'ın kampanya ekibinden bir açıklama yapıldı ve sonradan oy pusulaları eklenerek seçimde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.
   
CNN International'dan ise bomba bir iddia geldi... Seçimi adım adım takip eden CNN, ABD Başkanı Trump'ın dün günü kızgın bir şekilde Cumhuriyetçi valilere telefon ederek geçirdiğini duyurdu.
   
CNN International iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu nu bildirdi.Fox News, Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı duyurduktan sonra ise Trump'ın yardımcılarına dava açmaları yolunda talimat verdiğini duyurdu.
 
BBC'DEN ÇARPICI ANALİZ

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, ABD seçim sonuçlarını masaya yatırdı ve Başkan seçilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerektiğini yazarak olası senaryoları inceledi.
 
ABD Başkanlık Seçimleri'nin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçti ancak kazananın netleşmesine daha var. ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.
   
Başkan Donald Trump, dün gece sayım işlemi devam ederken ve henüz önde gittiğine dair somut sonuçlar ortada yokken zaferini ilan etti. Ayrıca rakibini de seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçladı.Trump'ın attığı bir dizi mesaj, Twitter tarafından yanlış yönlendirici ve tartışmalı olarak etkilendi.
   
Trump'ın oyların çalındığı yönündeki iddialarını destekleyecek bir kanıt bulunmuyor. Kurallara uygun şekilde kullanılmış milyonlarca oyun sayım işlemine devam ediliyor.
 

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