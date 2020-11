81 ile yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısı daha da arttırılacak. Denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabilecek. Şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak.



Genelgede Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere ve yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde sergilenen tedbirsiz davranışlardan dolayı salgının yayılımının devam ettiği belirtildi. Genelgede yarın itibaren başlayacak olan yeni denetim yakalaşımı ile ilgili şu bilgilere yer verildi.



Buna göre; koronavirüs denetimlerinde bugüne kadar yürütülen denetim faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşım sergilenecek. Kalabalıkların oluştuğu/oluşabileceği alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayıları azami ölçüde artırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanları da seferber edilecek. Özellikle işyeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilecek. Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personel görevlendirilecek.



VALİLER VE KAYMAKAMLAR BİZZAT KATILACAK



81 il ve 922 ilçede bizzat valiler ve kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilecek olan sahadaki denetim faaliyetlerinin; belediye

başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler vasıtasıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılacak.



Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilecek.



TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI, TİCARİ TAKSİLERDE DENETİMLER ARTTIRILACAK



Toplu ulaşım araçları ile ticari taksilerin denetimlerinde; her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilecek. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna bakılacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında (metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs, midibüs vb.) yolcu kapasite sınırlamasına, HES kodu ve maske zorunluluğuna, ticari taksilerde sürücüler ve müşterilerce maske takılması, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması, aynı anda alınabilecek müşteri sınırına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Her vardiya değişiminde aracın iç temizliğinin yapılması ve sürücüler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi zorunluluğu kontrol edilecek. Alınan tedbirlere aykırı davranan toplu ulaşım araçlarına, sürücü ve işletmecilere ve tedbirlere uymayan yolculara ilgili gerekli yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak.



Pazar yerleri (mahalle veya semt pazarları, sosyete pazarları vb.) denetimlerinde; alandaki tezgâh/sergi düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılacak. Pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği, esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Pazar girişlerinde müşteriler için erişilebilir ve yeterli şekilde dezenfektan malzemelerinin bulunup bulunmadığı,pazarcı esnafınca kişisel hijyen ve eldiven takılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı, pazar içerisinde özellikle akşam saatlerinde aşırı kalabalıkların oluşmasını önlemeye yönelik zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına dikkat edilecek. Tedbirlere uymayan esnaf ve müşterilere gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulanacak.



ANONSLARLA VATANDAŞLAR UYARILACAK



Alışverişin ve sosyal hayatın canlı olduğu cadde, bulvar ve sokakların denetimlerinde;

işletmecilerin ve vatandaşların fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları, bu yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları, buralardaki işyerlerinde kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği hususlarına dikkat edilecek.

Ayrıca bu yerlerde kolluk/zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımıza mesafe ve maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıklardan uzak durulmasının öneminin vurgulanacak.



İZOLASYONA UYMAYANLAR, ZORUNLU İZOLASYONA ALINACAK



Yapılan denetim faaliyetleri sırasında Covid19 tanılı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmalarının sağlanacak.



Denetimlerde etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulacak.



Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.