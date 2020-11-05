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19 yıllık sır cinayette flaş! Hande Çinkitaş cinayeti çözüldü!

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'da 19 yıl önce evinde öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cinayet çözüldü. İşte detaylar...

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 12:03
19 yıllık sır cinayette flaş! Hande Çinkitaş cinayeti çözüldü!

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili 19 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili şüphelileri gözaltına alındı.

YENİ ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kadıköy İçerenköy'de çekiç ve bıçak darbeleriyle boğazı kesilerek vahşi bir şekilde öldürülen, Hande Çinkitaş cinayeti çözülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman aşımına günler kala cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı. Cinayet Masası ekipleri konuyla ilgili yeni şüphelileri gözaltına aldı.Olay yerinde yapılan incelemede Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil yada katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de devam ediliyor.

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