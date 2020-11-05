USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,87 - 9,89

150'den fazla köpeği küçük evde toplayarak... Dehşet evinden fotoğraflar!

O ülkede büyük tepki toplayan bir son dakika haberi geldi. Bir hayvan hakları aktivisti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Japon sağlık yetkililerinin ülkenin en kötü hayvan istifleme vakalarından birine rastladıklarını açıkladı. Küçücük bir eve adeta sıkıştırılarak koyulmuş 164 zayıf köpek bulduğu aktarıldı. Dobutsukikin hayvan hakları grubu başkanı Kunihisa Sagami, parazit istilasına uğramış hayvanların, komşularından şikayet geldikten sonra Izumo şehrinde 30 metrekarelik bir evde bulunduğunu söyledi. İşte, dehşet evinden görüntüler...

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 11:32
150'den fazla köpeği küçük evde toplayarak... Dehşet evinden fotoğraflar!

Çok sayıda köpeğin bulunduğu bir eve yetkililer tarafından baskın düzenlendi. 164 tane hastalıklı ve zayıflamış köpeğin bir arada bulunduğunu ve raflara koltuk üstüne yerleştirilmiş şekilde olduğunu gören yetkililer gözlerine inanamadı. Halk sağlığı yetkilileri, komşularından gürültü ve kötü koku ile ilgili şikayetler aldıktan sonra eve ilk kez 7 yıl önce geldi. Ancak ev sahibi o sırada yetkililerin soruşturma ve ev içerisinde inceleme yapmasına izin vermedi.

"TÜM ZEMİN KÖPEKLERLE DOLUYDU"

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi. Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı." dedi.



KÖPEKLER KENDİ PİSLİKLERİNİ YİYORDU

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi.

HAYVAN BAKIM EVLERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.



Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı