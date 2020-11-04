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Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına mani olmadığını açıkladı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:52
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Yunanistan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin şikayeti UNESCO'dan döndü. Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunan UNESCO temsilcisi, Ayasofya'nın cami olmasında bir sakınca olmadığına karar verdi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazmıştı. Mendoni, “Ayasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir” demişti.

Mendoni, Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması halinde UNESCO'yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etmişti. Yunanistan'ın şikayeti sonrası UNESCO temsilcisi Türkiye'ye geldi. UNESCO temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ayasofya'yı gezerek incelemelerde bulundu. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinde bir sakınca olmadığı kararı alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, kararda Ayasofya'nın insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılması, turiste açık olması etkisi oldu.

Yunanistan

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