Yenikapı metro istasyonu yeniden yolcu alımına açıldı!

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.



Az önce ulaşan habere göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı, seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.