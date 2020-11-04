Yenikapı metro istasyonu yeniden yolcu alımına açıldı!

Son dakika bilgisine göre, enerji kesintisi nedeniyle bir süre kapalı kalan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı yeniden açıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Az önce ulaşan habere göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı, seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.