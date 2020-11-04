Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edilirken depremin saatinin de 14:49 olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 3.1, derinliğinin ise 7.4 olduğu ifade edildi. Depremle ilgili son dakika bilgileri az sonra geliyor.



Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 6.9, AFAD ise 6.6 olarak bildirmişti. Depremin ardından birçok bina yıkılmış, yüzlerce kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.