Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Az önce Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edilirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.1 olduğunu açıkladı. Depremle ilgili son dakika bilgileri geliyor.
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edilirken depremin saatinin de 14:49 olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 3.1, derinliğinin ise 7.4 olduğu ifade edildi. Depremle ilgili son dakika bilgileri az sonra geliyor.
Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 6.9, AFAD ise 6.6 olarak bildirmişti. Depremin ardından birçok bina yıkılmış, yüzlerce kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.