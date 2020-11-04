İzmir depremi ile ilgili şok eden gerçekler!

Türkiye İzmir'de yaşanan büyük depremle sarsıldı. Depremle ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Peki İzmir'de binaları deprem mi yoksa ihmal mi yıktı? işte tüm sorunların cevabı...



Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012-2018 yılları faaliyet raporları incelendiğinde yerel yönetimin kentsel dönüşüm planlaması olmadığı tespit edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istediği öğrenildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 35 bin konut dönüşümü planlandı ancak sadece bin konutun dönüşümü gerçekleşti. 2019-2024 Stratejik Planı'nda toplam 8 bin 29 konut/işyeri kentsel dönüşüm alanında uzlaşmanın tamamlanması hedefleniyor. Riskli yapıların kentsel dönüşümüne başlanmadığı gibi henüz ulaşmaya dair bir adım dahi atılmadı



BAYRAKLI BELEDİYESİ; 2012 VE 2018'DE 'ÇÜRÜK' RAPORU VERİLDİ, BİNALAR TAHLİYE EDİLMEDİ



Depremde Bayraklı'da yıkılan ve ağır hasar gören 12 binanın tamamının 1999 yılındaki büyük Marmara depreminden önce inşa edildiği ve yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığı öğrenildi. Binaların tamamının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesine sahip olduğu bildirildi.



Doğanlar ile Rıza bey apartmanlarına Bayraklı Belediyesi'nin Deprem Etüt Merkezi tarafından bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan inceleme ile hazırlanan 2012 ve 2018'de 'çürük' raporu verildiği, her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilerek ev sahipleri uyarılmasına rağmen Bayraklı Belediyesi tarafından tahliye edilmediği öğrenildi.



Doğal afetlere daima hazırlıklı olduklarını iddia eden Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının depreme dayanaksız olduğu, yeterli güçlendirmelerin yapılmadığı bildirildi.



İŞTE 11 İDDİA VE GERÇEĞİN TAMAMI:



İzmir Büyükşehir Belediyesi 1/25000'lik imar planlarını yaptı mı?



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25000'lik imar planları yapılmadı.



Hükümetin İzmir için yaptığı 1/100000'lik imar planlarını dava etti mi?



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 Kasım 2015 tarihinde İzmir 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nı onayladı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol; "Biz daha önce yapılan planlarla ilgili Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açtık" ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 Stratejik Planında yer alan Kentsel Dönüşüm Hedefleri nelerdir?



2019-2024 Stratejik Planında toplam 8 bin 29 konut/işyeri kentsel dönüşüm alanında uzlaşmanın tamamlanması hedefleniyor. Yani riskli yapıların kentsel dönüşümüne başlanmadığı gibi henüz ulaşmaya dair bir adım dahi atılmadı.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PATRON OLMAK İSTEMİŞ



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümdeki mevcut durumu nedir?



İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi. 35 bin konut dönüşümü planlandı ancak sadece bin tanesi gerçekleşti. 5 bin civarı ihale aşamasında. 2019-2024 planlamasının tamamının gerçekleşmesi ise 30 yıldan uzun bir süreye tekabül ediyor.



Tunç Soyer kentsel dönüşüme ne kadar önem veriyor?



Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek hedefi toplam 36.946.000,00 TL öngörüsüyle bütçe içinde yüzde 1.81 oranında yer alıyor. Yerinde ve uzlaşmaya dayalı kentsel dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi ise yüzde 0.07'lik oranla bütçe içinde yer alıyor.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremle mücadele ve kentsel dönüşüme yıllık ne kadar bütçe ayırdı?



2020 yılı Mali Bütçesinde; Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı için 27.122.000,00 TL bütçe ödeneği öngörüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı bütçesi 7.950.000.000,00TL olup, gayrimenkul ve kamulaştırma bunun yaklaşık 0,075'ine denk geliyor. Yani binde bir bile değil.



BELEDİYE BİNASI DEPREME DAYANIKLI DEĞİL



İmar Barışı kentsel dönüşüme engel mi?



Arsa tapusu olduğu için kentsel dönüşüme girmek istemeyen yapı sahipleri ile tapusuz gecekondu kentsel dönüşüm için pek çok bölgede projelerin ilerlemesini engelliyordu. Şimdi çıkarılan yeni hakla beraber bu tip evler için yapı kayıt belgesi düzenlenecek. Bu belge ile beraber söz konusu taşınmazlar kentsel dönüşüm başvuru formu doldurmaya hak kazanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası depreme dayanıklı mı? Bina hakkında depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor var mıdır? Bina çalışmaya uygun mu yoksa tahliye mi edildi?



Depreme dayanıksız olduğuna dair rapora rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır 'yeterli güçlendirilmenin yapılmadığı Büyükşehir Belediye binası depremde hasar gördü. Sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluşan bina, kullanıma kapatıldı.



VERGİLER MİLLETE AKTARILDI



Deprem vergileri ne oldu, nereye harcandı?



Marmara Depremi - 201.9 milyar TL



Düzce Depremi için 3.75 milyar TL



Bingöl Depremi için 4.21 milyar TL



Elazığ Depremi için 3.92 milyar TL



Kütahya Depremi için 5.07 milyar TL



Van Depremi için 13.8 milyar TL



Depreme yönelik sağlık yatırımları için 2003-2019 arasında toplam 105.5 milyar TL, kentsel dönüşüm için 112.4 milyar TL, depreme yönelik ulaştırma harcamaları için 488.4 milyar TL, acil yardım yatırımları için 11.5 milyar TL, toplamda ise 1.21 trilyon TL yatırım harcaması yapıldı.



BAKANLIK MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremde hasar gören binaları yenileyecek mi?



TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremde evi hasar görenlere yardımda bulanacak mı?



Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. 30 bin TL eşya yardımı, ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek.