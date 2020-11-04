İzmir'de Konteyner Kent çalışmaları başladı!

İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.



19 GÜN SONRA HAZIR



Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.





