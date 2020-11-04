İzmir'de Konteyner Kent çalışmaları başladı!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından İzmir’de depremzedelerin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışmasına başlanıldığını ve 19 gün sonra hazır olacağını duyurdu.
İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.
19 GÜN SONRA HAZIR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.