İstanbul'da bu kış çok zor geçecek!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısındaki artışa dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Her gün büyük bir hasta yüküyle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Tufan Tükek şunları söyledi:



“Hasta sayısının artmasıyla birlikte ağır hasta sayısında da bir artış oldu. Ağır hasta sayısının artışı demek, onun bir kısmının yoğun bakım hastası olduğu anlamına geliyor. Şuan İstanbul iyi bir yoğun bakım yatak kapasitesine sahip. Biliyorsunuz hasta birden çoğaldığı zaman bunlar hemen dolabiliyor. Fakat hazırlıklıyız, birçok bölümde yoğun bakım yatak sayısının arttırılması talep edildi. Hastaneler bu anlamda şu an iyi. Ancak salgında yoğun bir hasta gelişi devam ederse, bizim endişemiz bu yatakların da dolacağı yönünde. Tabii yeni yataklar açılacak. Ancak personel ve yoğun bakım uzmanlarının iş yükü çok artacak. İstanbul Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım hasta yatak sayısı artırıldı. Hastane olarak şu anda 100 yoğun bakım yatağı ile hazırız. Bakanlığa ilettik bu sayıyı. Onların bir kısmını açmadık. Aktif olarak kullandığımız 75 yoğun bakım yatağımız var. 25 yatak hazırda bekliyor. Yatan hastalar içerisinde sadece COVID-19 hastaları değil, diğer yoğun bakım hastaları da var. Bakanlık yoğun bakım doluluk oranlarını yüzde 68 olarak açıkladı. Hastanemizde de aşağı yukarı bu oran aynı.”



İstanbulluları uyardı: Kalabalıklardan uzak durun

Vatandaşları keyfi olarak dışarı çıkmaması konusunda uyaran Tükek, “Önümüzdeki sürecin nasıl olacağını kestiremiyoruz. Bu sürecin böyle gitmesinden endişeleniyoruz. Bu kış ayı zor geçecek. COVID'in bulaşmasında kalabalık yerlerin önemi çok büyük. En büyük kalabalık alan ulaşım alanı. İkinci olarak kafeler ve restoranlar geliyor. Sosyal medya uyarımda olduğu gibi işe gidecek insanlara bir şey söyleyemiyoruz ama keyfi olarak dışarı çıkıp da bir kalabalık oluşturmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalıklardan uzak durmaları çok önemli. Hepimizin çevresinde COVID pozitif hastalar var. Birçok kişi hastalığı ayakta geçiriyor ama yüzde 2'lik bir kısım bu hastalığı çok zor geçiriyor” dedi.



Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 481 oldu. Dün 146 bin 247 test yapıldı, 2 bin 343 yeni hasta tespit edildi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı ise 2 bin 386 oldu. Dün 1817 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin” dedi.