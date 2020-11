Bu meyveleri mutlaka tüketin! Uzman isim tek tek açıkladı

Kivi: Listemizi tropik diyarlardan gelen ve hiç de sonbahar meyveleri arasında yer alacağını tahmin etmeyeceğiniz bir cevher ile kapatıyoruz: Kivi. Yüksek oranda C,K ve E vitamini bulunduran bu sonbahar meyvesi, vitamin takviyesi yapma konusunda harika bir alternatif oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek bir fiber kaynağı olan kiviler, kendine has lezzeti ile de gönlümüzde tropikal bir taht kuruyor.



Ayva: Sonbahar meyveleri konulu bir başlım çar da ayvadan bahsetmez miyiz? Reçeli, kompostosu ya da en taze ve yalın hali ile kendisi... Şişkinliğe ve vücudun su toplamasına karşı mükemmel bir bitkisel ilaç niteliğinde olan ayva belli etmese de içerisinde bolca C vitamini bulundurur. Ayva, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek alerjik reaksiyonlarınızı dindirmeye de yardımcı olur.



Bal kabağı'nı 'eşi benzeri yok' diyerek tavsiye etti. Balkabağı: Bu güzelliğe sonbahar meyveleri ve sebzeleri kategorilerinin her ikisinde de rastlamak mümkün. 'Baldan tatlı' bal kabağı ile şerbetli, cevizli ve kaymaklı bir kabak talısı formunda karşılaşabileceğiniz gibi şifa dolu, lezzetli bir bal kabağı çorbasında da rastlamanız olası. Alfa ve beta karoten konusunda eşi benzeri bulunmaz bir depo olan bal kabağı, hücre yenileme konusunda da harikadır.



Kızılcık: Bir yaban mersini yada bir üzüm tanesi büyüklüğünde olan kızılcık, ABD gibi bazı ülkelerde sonbaharın gelişinin habercisi sayılır. En ekşi sonbahar meyveleri arasında kendine rahatlıkla ilk sırada yer bulabilecek olan kızılcık, organik olarak tüketildiğinde özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına çok iyi gelen bir meyve olarak biliniyor.



Greyfurt: Yine turunçgil ailesinden bir sonbahar meyvesiyle karşınızdayız. En lezzetli ve en verimli halini kasım ayındaki hasadından veren greyfurt, tatlı bir meyve olmaktan ziyadesiyle uzak olduğu için daha çok taze meyve suyu veya detoks kürlerinde ek gıda gıda olarak kullanılır. En düşük kalorili meyvelerden biri olarak nam yapan bu sonbahar meyvesi, diyet yapanlar için birebirdir.



Mandalina: Turunçgil ailesine ait narenciye meyveleri daha çok kış mevsiminin sembolü olarak hafızalarımızda yer edinmiştir. Ancak kışı beklemeyecek kadar sabırsız olan mandalina, ekim ayında hayatımıza girer ve kasım ayına doğru turunculaşarak tüm şifasıyla dolaplarımızdaki yerini alır.



İncir: Tazesi, kurusu ya da reçeli... Hangi formda olursa olsun sofralarımıza dahil etmekten asla vazgeçmeyeceğimiz sonbahar meyveleri arasında yer alan incir, yeryüzünde bilinen en eski meyvelerden. Kimi zaman tatlı kimi zaman ekşi ama her zaman sulu ve lezzetli, kabuğundaki şifa ile tüketebilir, dilerseniz kurutulmuş versiyonlarını tercih edebilirsiniz.



Nar: Sonbahar mevsimi meyveleri arasında taze sıkılmış suyu fazlasıyla rağbet gören bir meyve olan nar, bir yandan bereketin sembolü olarak anılırken diğer yandan da sonbahar ve kış aylarında size saldırmayı planlayan virüslere kalkan oluyor. Sonbaharda yenilen meyveler arasında başı çeken nar, özellikle muharrem ayında hazırlanan aşurelerin yıldızı niteliğinde.



Elma: 'Sonbahar meyveleri nelerdir?' dendiğinde akla gelen ilk cevap elbette ki elma olmalı. Antioksidan deposu elma, kıtır kıtır kabuğu ve sulu sulu içi ile sonbaharın olmazsa olmaz meyvelerinden. Dünyada yaklaşık 7 bin 500 farklı elma çeşidi olduğunu ve en lezzetlilerinin ülkemizde yetiştiğini varsayarsak kırmızısı, yeşili ve sarısı ile bu sonbahar tüm elmalar bizim!



Armut: Yine 'Sonbaharda hangi meyveleri yeriz?' sorusunun banko cevaplarından biri olan armut, en yüksek çeşitliliğini özellikle Avrupa ülkelerinde barındırır. Yüksek kolesterol sorunu ile baş eden hastaların bir numaralı bitkisel yardımcısı olan armutlar, günler fiber dozunuzu almanıza yardımcı olurken tatlı krizlerinize de birebir bir sonbahar meyvesi olarak karşınıza çıkıyor.



Hurma: Göz alıcı turuncusu, şeker gibi tadı ve dillere destan faydaları ile sonbahar meyveleri dendiğinde atlanmaması gereken bir meyve olan hurma, en verimli haline elbette tazeyken erişir. Çin'de doğan ve Uzak Doğu'nun tüm şifasını bünyesinde barındıran hurmanın tek bir porsiyonunda yüzde 55 A vitamini, 6 gram fiber, yüzde 30 magnezyum ve sadece 118 kalori bulunur.