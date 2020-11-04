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Bu besine dikkat! Damarları daraltıyor!

Bazen kan damarlarınız vücut ısısı kaybını azaltmak, kan basıncını dengelemek, belirli organlara oksijen ve besin göndermek, kan veya sıvı kaybını önlemek için daralır. Bununla birlikte, diğer durumlarda, yediğimiz yiyecekler kan damarlarımızı daraltabilir ve bu da yüksek tansiyon ve baş ağrılarına neden olabilir.

Sağlık / 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:45
Bu besine dikkat! Damarları daraltıyor!

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir. Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi? Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir. Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.

YÜKSEK TUZLU GIDALAR

Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir. Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir. İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır. Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

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