Berat Albayrak'tan kalleş saldırıya tepki!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terör örgütü PKK'nın Derecik'teki kalleş saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak açıklamasında, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" ifadelerine kullandı.

