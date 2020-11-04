Başakşehir - Manchester United| İkinci yarı başladı!

ampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmada İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka öncesinde Kırmızı Şeytanlar 6 puanla lider durumdayken, İstanbul ekibi ise henüz puanla tanışamadı. Başakşehir-Manchester United maçının 11'leri belli oldu. Maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU...
Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Deniz Türüç.
Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.
Başakşehir 2-1 Manchester United