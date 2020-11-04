Başakşehir - Manchester United| İkinci yarı başladı!

ampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmada İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka öncesinde Kırmızı Şeytanlar 6 puanla lider durumdayken, İstanbul ekibi ise henüz puanla tanışamadı. Başakşehir-Manchester United maçının 11'leri belli oldu. Maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.