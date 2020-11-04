USD (Alış - Satış) : 8,45 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,88 - 9,90

Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de açıklamalarda bulunuyor. "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyen Bakan Kurum, "Enkaz altında kalan 114 canımızı kaybettik. 107 vatandaşımızı da enkazdan kurtardık." ifadelerini kullandı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:58
Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.

Sadece 1 alanda enkazımız kaldı. Orada da hassas şekilde enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok.

Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız.

Dinlenmeden, canını tehlikeye atan tüm arama kurtarma ekiplerimize, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Enkaz altında kalan 114 canımızı kaybettik. 107 vatandaşımızı da enkazdan kurtardık.

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış durumdayız.

17 bina enkazımız var. Çevrede riskli, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulama yapacağız.

Yeni yapacağımız binalar zemin+5'i geçmeyecek.

Riskli binalarda oturmayalım.

Biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitini yapabiliriz.

Herhangi bir ilimizde enkaz altında bir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.

Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar ülkemiz için önemlidir.

Tüm Türkiye kentsel dönüşümde siyasi bir kaygı gözetmeden kentsel dönüşümü yürütmek durumunda.

İzmir'de 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda 3000 konut planlıyoruz. Zemin+5 katı geçmeyecek projeler... Örnek bir şehircilik anlayışıyla projelendirmeyi yapıyoruz. 1 yıl içinde de sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Yeni yapılacak konutlarla çok önemli bir kentsel dönüşümü başlatmış olacağız.

Yüksek yapı yapılmaması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirilecek.

942 uzmanımızla hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Yıkım çalışmalarını başlattık. 4 binanın yıkımını dün tamamladık. Bugün yıkımlar devam edecek. Riskli binalara ilişkin ekiplerimiz, hocalarımızla birlikte yerinde tespitleri yapıyorlar.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı