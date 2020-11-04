Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor.



Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.



Sadece 1 alanda enkazımız kaldı. Orada da hassas şekilde enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok.



Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız.



Dinlenmeden, canını tehlikeye atan tüm arama kurtarma ekiplerimize, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Enkaz altında kalan 114 canımızı kaybettik. 107 vatandaşımızı da enkazdan kurtardık.



İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış durumdayız.



17 bina enkazımız var. Çevrede riskli, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulama yapacağız.



Yeni yapacağımız binalar zemin+5'i geçmeyecek.



Riskli binalarda oturmayalım.



Biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitini yapabiliriz.



Herhangi bir ilimizde enkaz altında bir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.



Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar ülkemiz için önemlidir.



Tüm Türkiye kentsel dönüşümde siyasi bir kaygı gözetmeden kentsel dönüşümü yürütmek durumunda.



İzmir'de 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda 3000 konut planlıyoruz. Zemin+5 katı geçmeyecek projeler... Örnek bir şehircilik anlayışıyla projelendirmeyi yapıyoruz. 1 yıl içinde de sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.



Yeni yapılacak konutlarla çok önemli bir kentsel dönüşümü başlatmış olacağız.



Yüksek yapı yapılmaması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirilecek.



942 uzmanımızla hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamlandı.



Yıkım çalışmalarını başlattık. 4 binanın yıkımını dün tamamladık. Bugün yıkımlar devam edecek. Riskli binalara ilişkin ekiplerimiz, hocalarımızla birlikte yerinde tespitleri yapıyorlar.

