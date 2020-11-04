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Aslı Aydıntaşbaş'ın yine seçim tahmini tutmadı

ABD seçimleri sonrası zafer konuşması yapan Donald Trump'ın sözleri, Aslı Aydıntaşbaş'ın seçim öncesi öngörüsünü akıllara getirdi.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:35
Aslı Aydıntaşbaş'ın yine seçim tahmini tutmadı

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki 'en kritik' seçimi olarak nitelendirilen 59. Başkanlık Seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

59. başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım sürecinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında gerilim tırmandı.

Sonuçlar resmiyet kazanmazken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapmış olduğu konuşmada zaferini ilan etti.

Trump'ın zafer konuşması sonrası ise gözler seçim devam ederken sonuçlar hakkında 'Joe Biden kazandı Donald Trump kaybetti' gibi kesin tahminlerde bulunanan isimlere çevrildi.

O isimlerden biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş...

TRUMP'I SANDIĞA GÖMMENİN NEŞESİ
Resmi oylama başlamadan Aslı Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından seçimler hakkında yine öngörüde bulundu.

Trump'ın kaybedeceğini söyleyen Aydıntaşbaş, yaptığı açıklamada 'Trump'ı sandığa gömmenin dayanılmaz neşesi. ABD'de erken oy kullanma bir haftadır başladı. Philadelphia'da oy vermek için uzun saatler bekleyen seçmenlerin keyfine bir bakın' ifadelerini kullandı.


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