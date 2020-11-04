Amerika seçim sonucu flaş tablo! Trump ve Biden oy oranları

Uzun soluklu ABD seçimleri süreci 3 Kasım Salı günü sona erdi. Milyonlarca Amerikalı yerel seçim bölgelerine gitti ve Donald Trump'ın kalması için ya da Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesi için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları…







08.55 Twitter, Trump'ın attığı tweeti 'şaibeli bilgi içeriyor' olarak işaretledi ve erişim kısıtlaması getirdi.



08:49: Trump bir paylaşım yaparak bu gece açıklamada bulunacağını söyledi. 'Oldukça öndeyiz, ama Seçimi ÇALMAYA çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!'



08.47 ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, 'Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz.' dedi.



08.40 ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı.



08:32 Şu ana kadar Biden 234 delege kazandı, Trump ise 206 delege... İki adaydan birinin başkan olması için 270 delege kazanmaya ihtiyacı var.



08.20 ABD'de devam eden başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 228 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 205 delegeye ulaştı.



07.50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 167, Demokrat aday Joe Biden 224 delegeye ulaştı.



07.30 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 224'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise delege sayısını 149'a yükseltti.



07.26 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.



07.22 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.



06.40 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.



06.20 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 105, Demokrat aday Joe Biden 126 delegeye ulaştı.



06.15 ABD medyası, Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



EN TARİHİ, AYNI ZAMANDA ŞU ANA KADAR EN SORUNSUZ SEÇİM



İlk sandıklar, oy kullanma işlemi için sabah saat 6'da açıldı ve Türkiye saati ile 4 Kasım 05.00 itibariyle küçük aksaklıklar dışında seçim güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmadı.