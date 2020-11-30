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Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için son gün 2 Aralık

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope ve TikTok'un Türkiye'de görev yapacak temsilcisini BTK'ya bildirmesi için son gün 2 Aralık. Peki ilkinde 10 milyon TL ceza yiyen bu sosyal medya devleri 2 Aralık'ta temsilci bildirmezlerse ne olacak? İşte haberimizin ayrıntılar...

Teknoloji / 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:14
Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için son gün 2 Aralık

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre doluyor. İlk etapta 10 milyon lira ceza yiyen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope ve TikTok gibi dev sosyal medya platformları için 2 Aralık son gün. Peki bu sefer de temsilci bildirmezlerse süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

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