Koronavirüsün merkezi İstanbul'da yine aynı görüntü!

Koronavirüsün merkezi İstanbul'da yine aynı görüntü!

Son dakika haberine göre haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İstanbul'dan gelen bu görüntüler salgının seyri açısından endişe yarattı.