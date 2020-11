Koronavirüste hafta içi sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirler... Başkan Erdoğan kabine kararlarını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması beklenen yeni tedbirler var. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin alacağı kararlar içerisinde koronavirüse yayılım imkanı bırakmamak için maksimum çaba verilecek. Bu kapsamda kabinenin hafta içi sokağa çıkma yasağı dahil birçok konuyu gündemine alacağı belirtildi. İşte olası yeni yasaklar;



SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK



Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.



BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK



Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, haftasonları belli saatlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl seyrettiğine dair bir sunum yapması da bekleniyor. Ayrıca Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme yapacağı da ifade ediliyor.



TEDBİRLER NE OLACAK?



Koca'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, aynı zamanda terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak.



SON DAKİKA İŞTE KABİNENİN DEĞERLENDİRECEĞİ YASAKLAR;



Hafta içi sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.



Şehirler arası seyahat yasağı

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.



Koronavirüse karşı dijital önlemler

Koronavirüste Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak olan kararlara ilişkin kritik bir noktada koronavirüsle dijital mücadele. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması, olmaması gereken noktada olmaması için uygulanan dijital önlemler içerisinde de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu önlemler kapsamında çıkabilecek ek tedbirler de şunlar;



Çarşı, pazar ve hanlarda kısıtlama

Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine hes kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.



65 yaş üzeri ve 20 yaş altına gün sınırlaması

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü koronavirüste yeni tedbirlerin alınacağını belirtmiş ve hem Bilim Kurulu hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin alacağı son dakika kararlarını işaret etmişti. Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



'Değerli arkadaşlarım yeni koronavirüs tedbirelriyle alakalı olarak birinci derecede tabi bu işin sorumlusu Bilim Kurulumuz. Her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyorlar. Tabi burada vatandaşlarımızın bu salgın konusunda hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir kararı açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere dikkat etmediğini, sigara içmeye varıncaya kadar yapıldığını görüyoruz. Maske kuralına uyulmadığını görüyoruz.



'TMM KURALINA UYULMASI ŞART'



Koronavirüs mücadelemizde 'TMM' diye ifade ettiğimiz (Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı) bunlar bizim için çok önemli. Bu salgında hijyen çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde bu koronavirüsün artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Temennimiz ve önceliğimiz bu salgının önüne bir an önce geçmek'