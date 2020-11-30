USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Bu nasıl şeytanlık! Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı

Fransa'nın başkenti Paris merkezli olmak üzere ülkenin bir çok yerinde gerçekleşen polis şiddeti, sosyal medyada farklı bir şekilde karşılık buldu. TRT World Almanya muhabiri Sibel Karkuş'un attığı bir tweetin içerisinde Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen, Tweet Flemenkçe Almanca ve İngilizce'ye çevrildiğinde olayın Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:49
Bu nasıl şeytanlık! Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı

Paris'te yaşanan polis şiddeti "Fransa basını hariç" tüm dünyanın gündeminde. Özellikle sosyal medyada polis vahşetini gösteren ve insan haklarını açıkça ilan eden görüntüler eleştirilere neden oluyor. Polislerin sivilleri, gazetecileri copladığı görüntüler yayılırken, sosyal medyada yapılan kirli bir algı operasyonu ortaya çıktı.

Çeviride olay Türkiye'de gerçekleşiyor gibi gösteriliyor

TRT World Almanya muhabiri Sibel Karkuş'un attığı bir tweetin içerisinde Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen, Tweet Flemenkçe Almanca ve İngilizce'ye çevrildiğinde olayın Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Karkuş dün attığı bir tweette şu ifadelere yer verdi:

Karkuş'un bu tweeti atmasından saatler sonra yine Twitter üzerinden bir algı operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. TRT World muhabirinin attığı tweetin içerisinde Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen tweet Flemenkçe Almanca ve İngilizce'ye çevrildiğinde olayın Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi gösterildiği algısının yapıldığı ortaya çıktı. Karkuş Twitter üzerinden gerçekleştirilen bu manipülasyona tepki gösterdi.


Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement