Bu nasıl şeytanlık! Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı

Paris'te yaşanan polis şiddeti "Fransa basını hariç" tüm dünyanın gündeminde. Özellikle sosyal medyada polis vahşetini gösteren ve insan haklarını açıkça ilan eden görüntüler eleştirilere neden oluyor. Polislerin sivilleri, gazetecileri copladığı görüntüler yayılırken, sosyal medyada yapılan kirli bir algı operasyonu ortaya çıktı.



Çeviride olay Türkiye'de gerçekleşiyor gibi gösteriliyor



TRT World Almanya muhabiri Sibel Karkuş'un attığı bir tweetin içerisinde Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen, Tweet Flemenkçe Almanca ve İngilizce'ye çevrildiğinde olayın Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi gösterildiği ortaya çıktı.



Karkuş dün attığı bir tweette şu ifadelere yer verdi:



Karkuş'un bu tweeti atmasından saatler sonra yine Twitter üzerinden bir algı operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. TRT World muhabirinin attığı tweetin içerisinde Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen tweet Flemenkçe Almanca ve İngilizce'ye çevrildiğinde olayın Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi gösterildiği algısının yapıldığı ortaya çıktı. Karkuş Twitter üzerinden gerçekleştirilen bu manipülasyona tepki gösterdi.





