USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

Beylikdüzü'ndeki ihale skandalında şok detaylar!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Beylikdüzü'ndeki ihale skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 12 günlük etkinlik için Dilde Organizasyon şirketiyle el sıkışan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesine, “17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak” maddesini eklettiği belirlendi. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartını koşan Beylikdüzü Belediyesi’nin yılın son ayında çıkılan ihalenin şartnamesini alelacele hazırladığını gözler önüne serdi.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:35
Beylikdüzü'ndeki ihale skandalında şok detaylar!

Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür ihalesinde usulsüzlük yaptığını tescilleyen bir başka detayı deşifre etti. 'Sanat Aralığı' adı altında 12 günlük organizasyon için ihaleye çıkan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesinde, '17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak' maddesinin yer aldığı tespit edildi.

12 GÜNE 17 GÜNLÜK PROGRAM SIĞDIRDILAR!

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale teknik şartnamesinin 5.sayfasında, 'Her gün bir kişi olacak şekilde 17 gün süresince söyleşi programı yapılacaktır' deniliyor. Ancak ihale sonucunda etkinliklerin 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsadığı açıkça görülüyor. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartının koşulması; ihalenin ve şartnamenin gelişigüzel hazırladığını ortaya koyuyor.

KÖŞEYE SIKIŞTI, ÇELİŞKİLER BAŞLADI

SABAH'ın 'Gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun' başlıklı manşet haberinin ardından panik dolu bir açıklama yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin çelişkili ifadeleri de dikkat çekti. Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Haberde adı geçen sanatçı ve yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır' şeklindeki iddiası, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tarafından yalanlamıştı. Abdulkadir Selvi, SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak bu daveti kabul etmedim ve gitmedim' demişti.


Abdulkadir Selvi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement