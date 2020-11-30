Beylikdüzü'ndeki ihale skandalında şok detaylar!

Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür ihalesinde usulsüzlük yaptığını tescilleyen bir başka detayı deşifre etti. 'Sanat Aralığı' adı altında 12 günlük organizasyon için ihaleye çıkan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesinde, '17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak' maddesinin yer aldığı tespit edildi.



12 GÜNE 17 GÜNLÜK PROGRAM SIĞDIRDILAR!



Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale teknik şartnamesinin 5.sayfasında, 'Her gün bir kişi olacak şekilde 17 gün süresince söyleşi programı yapılacaktır' deniliyor. Ancak ihale sonucunda etkinliklerin 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsadığı açıkça görülüyor. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartının koşulması; ihalenin ve şartnamenin gelişigüzel hazırladığını ortaya koyuyor.



KÖŞEYE SIKIŞTI, ÇELİŞKİLER BAŞLADI



SABAH'ın 'Gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun' başlıklı manşet haberinin ardından panik dolu bir açıklama yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin çelişkili ifadeleri de dikkat çekti. Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Haberde adı geçen sanatçı ve yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır' şeklindeki iddiası, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tarafından yalanlamıştı. Abdulkadir Selvi, SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak bu daveti kabul etmedim ve gitmedim' demişti.





