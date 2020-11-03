Viyana saldırısı videosunda Türkçe konuşan Mikail Özen anlattı

Özen, 'Biz film falan çevriliyor sandık. Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Bize ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından vuruldu' dedi. Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir teröristin öldürüldüğünü çatışma esnasında bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda olay 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyanada düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Sosyal medyada görüntüleri yayılan saldırıdaki Türkler, Hürriyet'e konuştu. Yozgat Sarıkayalı Avusturya vatandaşı Mikail Özen şunları anlattı: O görüntülerde ‘Siper al' diye bağıran benim.



'FİLM ÇEVRİLİYOR SANDIK'



Viyana'da yaşıyoruz. Olay yeri Viyana'nın en işlek caddesi. Biz oraya gezmeye geldik, arabamızı park edecektik. Bir gün sonra da virüs salgınından dolayı bir aylık yasak başlayacaktı. Tam arabadan inerken silah sesleri duyduk. Biz film falan çevriliyor sandık.



Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından yaralandı. Recep Tayyip Gültekin arkadaşımın adı… Arabaya bindirdim onu hemen. İlerde polis karakolu var. Hemen o karakola geçtik. Polislere anlattık. Teröristleri anlattık. Beyaz kefen gibi bir şey giymişlerdi. Ellerinde uzun namlulu silah vardı.



Yolda yaşlı bir kadın olay yerine doğru gidiyordu, yaya halde yürüyordu. Kadını görünce durduk, aşağı indik. O kadını da aldık güvenli bir yere götürdük. Sonra o görüntülerdeki metro istasyonunun oraya geldik. Orada polisin vurulduğunu gördüm. Zaten polisler saldırgana doğru koşuyordu. Saldırgan tek bir şahıstı. Polisler üç kişiydi, bunlardan biri vuruldu. Şu an polislerle birlikteyiz. Arkadaşım ifade veriyor.



SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ



Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin öldüğü duyuruldu.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.



'Çok sayıda yaralı ve ölümüz var'



İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlendiği basın toplantısında terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak, 'Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var. Özel birimlerimizin

özverili mücadelesi sonucunda bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu anki son bilgilere göre bir saldırgan da kaçak durumunda.' şeklinde konuştu.



Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.



Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.



Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı



