Viyana'da sinagoga saldırı! Çok sayıda ölü var!

Avusturya İçişleri Bakanlığı, başkent Viyana’da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiğini ve olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.



Patlayıcıyı inflak ettirdi



Diğer taraftan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği ortaya çıktı. Saldırının terör eylemi olup olmadığı belli değil. Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.