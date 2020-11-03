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İzmir depreminde can kaybı 105'e yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı artıyor. AFAD, İzmir depreminde can kaybının 105'e yükseldiğini, 147 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 12:27
İzmir depreminde can kaybı 105'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.
Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.

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