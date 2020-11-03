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İyi Partili Salim Ensarioğlu Öcalan sevdalısı çıktı

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in yardımcılığını yapan Salim Ensarioğlu’nun terör örgütü Abdullah Öcalan’a destek verilmesini istediği görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Siyaset / 03 Kasım 2020 Salı 14:21
İyi Partili Salim Ensarioğlu Öcalan sevdalısı çıktı

Israrla HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer almadığını iddia eden Meral Akşener'i her gün haksız çıkaran yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

Kendisini ve partisini ‘Milliyetçi' olarak tanımlayan ancak seçimlerde CHP'nin HDP ile örtülü ittifak kurulmasına göz yuman Meral Akşener'in partisinde Genel Başkan Yardımcılığı yapan Salim Ensarioğlu'nun geçmiş dönemlerde bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek verilmesini istediği konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Öcalan sevdası
Bir televizyon programına katılan Ensarioğlu, yaptığı açıklamada ‘Kürt sorunu'nu PKK elabaşı sadece Abdullah Öcalan'ın çözebileceğini iddia ederek Öcalan destek verilmesini ve televizyonlara çıkartılıp konuşturulması gerektiğini savundu.

Ensarioğlu 'Abdullah Öcalan, ayda 1-2 defa televizyona çıkartılmalı, açıklamalarını yapmalı. Bu sorunu Abdullah Öcalan çözer. Ona destek vermek lazım. Hatta bulunduğu yere sekreterya lazım' dedi.

Demirtaş'ın kahvaltı teklifini akıllara getirdi
Milliyetçilikten dem vuran Akşener'in Öcalan sevdalısı Ensarioğlu'nu kendisine yardımcı olarak alması dikkat çekerken akıllara tutuklu eski HDP Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş'ın Akşener ile ilgili sözlerini getirdi.

Demirtaş, şunları söylemişti:

“Örneğin siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak (Demirtaş) ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik' derdim.”

Meral Akşener

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