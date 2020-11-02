USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,75 - 9,77

Fransa'da camiye çirkin saldırı

Fransa’nın Compiegne kentinde bir Türk camisine iki yabani domuz başı bırakılarak çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkede son günlerde saldırı yapılan üçüncü cami oldu.

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 21:25
Fransa'da camiye çirkin saldırı

Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırılar arttı. Son günlerde bir caminin kundaklamaya çalışılması, bir caminin duvarına aşağılayıcı yazılar yazılmasının ardından bu kez de camiye domuz başı bırakıldı. İki adet yabani domuz başının Compiegne kentindeki Türk camisinin tadilattaki inşaat bölümüne bırakıldığı öğrenildi. Türkiye Diyanet İşlerine bağlı camiye Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iki yabani domuz başı bırakıldı. Olay üzerine DİTİB Fransa'nın sosyal medya hesabından, “Son zamanlarda Vernon, Dunkerque ve Compiegne şehirlerimizdeki camilerimize yapılan İslamofobik eylemleri kınıyoruz. Eylemler yetkili mercilere bildirilmiş olup, faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

Öte yandan, ülkede devam eden sokağa çıkma yasağının saldırıları engellemediği gözlemlendi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı