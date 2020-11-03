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Depremden 5 dakika sonra çökmüştü...

Cuma günü öğleden sonra meydana gelen merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan ise yaralı olarak kurtuldu. Bu deprem bir kez daha "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünün ne kadar doğru olduğunu gözler önüne serdi. Depremde bina sakinlerinin tahliyesinden 5 dakika sonra çöken Karagül Apartmanı'na da "çürük raporu" verildiği ortaya çıktı.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 09:09
Depremden 5 dakika sonra çökmüştü...

İzmir'deki depremin ardından çöken apartmanlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Hürriyet'in haberine göre; Karagül Apartmanı hakkında da hazırlanan bir rapor var. 21 Eylül 2010 tarihli rapor, binanın depreme karşı riskli durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Karagül Apartmanı sakinlerinin tamamının binayı tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde tamamen çökmüştü. Raporda binanın 8 katlı olduğu taşıyıcı sisteminin 'perde çerçeve sistemi' olduğu belirtiliyor.

ÇÖKÜŞÜN NEDENİ

Raporda şu ifadeler yer alıyor: 'Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır.

Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.'

YÜZDE 5'İ SAĞLAM

Bayraklı Belediyesi'nin 2009 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi yaklaşık 20 bin binanın deprem risk analizini yapmış. Bu analizlere göre incelenen binaların yüzde 57'si depreme karşı 'yüksek risk' taşıyor. Binaların sadece yüzde 5'i 'sağlam' raporu alabilmiş.


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