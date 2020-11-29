Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 29 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...



29 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 168.212

VAKA SAYISI:.29.281

HASTA SAYISI:6.439

VEFAT SAYISI: 185

İYİLEŞEN SAYISI:4.015



AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.