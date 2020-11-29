Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 30 Haziran!

Bildirimde bulunduktan sonra 3 ay içinde yurda getirilen varlıklardan dolayı vergi tahsilatı yapılmayacak.



Bildirimi, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler de yapabilecek. Varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.



Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.



Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.



Transfer işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının önemi bulunmayacak.



