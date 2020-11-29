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Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'li vekile çok sert tepki!

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk Ordusu satılmış' sözleri sonrası MSB'de sert tepki geldi. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz." denildi.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 13:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'li vekile çok sert tepki!

MSB'den yapılan açıklamada;

Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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